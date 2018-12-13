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Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 42 milhões

Ninguém acertou os seis números da Mega-Sena sorteada na noite de hoje (12) e o próximo concurso

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 01:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 01:09
Mega-sena sorteia prêmio de R$ 12 milhões Crédito: Reprodução
Ninguém acertou os seis números da Mega-Sena sorteada na noite de hoje (12) e o próximo concurso, com o sorteio no sábado, tem uma estimativa de um prêmio de R$ 42 milhões. Os números sorteados foram 03, 27, 36, 39, 40 e 43.
O sorteio do concurso 2.106, realizado em Criciúma (SC), teve 82 apostas ganhadoras na quina, cada uma levando um prêmio de R$ 35,63 mil, e 5.610 apostas ganhadoras na quadra, com prêmios de R$744.
> Mega-Sena pode pagar R$ 30 milhões no sorteio deste sábado
As apostas para o próximo podem ser feitas em qualquer lotérica até as 19h ou pelo próprio site da Caixa.

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