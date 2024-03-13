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Mega-Sena acumula e premiação vai a R$ 50 milhões na quinta-feira (14)

Segundo a Caixa, 43 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 51.309,67. Outras 2.883 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.093,26 cada

Publicado em 13 de Março de 2024 às 06:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mar 2024 às 06:02
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (12) o concurso 2699 da Mega-Sena, que tinha o prêmio principal de R$ 11.978.258,67. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o próximo concurso (2700), na quinta (14), pode pagar R$ 50 milhões.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 09 - 23 - 31 - 49 - 54 - 58.
Segundo a Caixa, 43 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 51.309,67. Outras 2.883 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.093,26 cada.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.

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