Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 5,5 milhões no próximo sorteio

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.046 da da Mega-Sena. Os números sorteados nesse sábado (02) foram: 03 - 06 - 11 - 27 - 28 - 46. A expectativa de prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira (06) é R$ 5,5 milhões.

Oitenta apostas acertaram cinco dezenas e vão levar R$ 17.146,56, cada. A quadra teve 4.630 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 423,24.