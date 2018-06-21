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Prêmio

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 38 milhões no próximo sorteio

Confira as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira (20)

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 00:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 00:40
Crédito: Divulgação
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.051 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (20). Com isso, a próxima premiação deve pagar cerca de R$ 38 milhões ao vencedor. Os números sorteados foram: 01, 05, 06, 37, 44 e 53.
A quina saiu para 46 apostas, que levaram R$ 55.764,52 cada uma. Outros 5.251 apostadores acertaram a quadra e poderão sacar o prêmio no valor de R$ 697,87, cada.
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.
Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.

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