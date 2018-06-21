Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 38 milhões no próximo sorteio

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Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.051 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (20). Com isso, a próxima premiação deve pagar cerca de R$ 38 milhões ao vencedor. Os números sorteados foram: 01, 05, 06, 37, 44 e 53.

A quina saiu para 46 apostas, que levaram R$ 55.764,52 cada uma. Outros 5.251 apostadores acertaram a quadra e poderão sacar o prêmio no valor de R$ 697,87, cada.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.