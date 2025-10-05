Loteria

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 20 milhões na próxima terça (7)

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal, de R$ 12.708.997,90, acumulou e pode chegar a R$ 20 milhões

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 10:13

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (4) o concurso 2923 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal, de R$ 12.708.997,90, acumulou e pode chegar a R$ 20 milhões, segundo o banco. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (7).

Os números sorteados foram: 39 - 56 - 55 - 32 - 18 - 27.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelos canais da emissora e da Caixa no YouTube e Facebook.

O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta