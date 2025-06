Acumulou

Mega-Sena acumula e pagará prêmio de R$ 61 milhões no próximo sorteio

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet

Publicado em 9 de junho de 2025 às 09:23

Mega Sena acumulou - de novo! - e promete pagamentos de R$61 milhões Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.873 da Mega-Sena, sorteadas no sábado (7). O próximo sorteio será na terça-feira (10) e pagará um prêmio de R$ 61 milhões. Foram sorteadas as dezenas 04 - 05 - 17 - 27- 52 - 56. A quina teve 95 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 44.356,88. Os 8.838 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 681,13.

