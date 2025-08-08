Home
>
Brasil
>
Mega-Sena 2898 acumula e prêmio principal pode chegar a R$ 9 milhões no sábado (9)

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 09:11

Bilhete de loteria: mega-sena
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48 Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta (7) o concurso 2898 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 3.775.323,78. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor acumulado pode chegar a R$ 9 milhões no sorteio de sábado (9). Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48.

Mega-Sena 2898 acumula e prêmio principal pode chegar a R$ 9 milhões no sábado (9)

Houve 20 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 61.349,01. Também foram 1.483 apostas que tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.363,78. O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

