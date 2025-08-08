Sorte

Mega-Sena 2898 acumula e prêmio principal pode chegar a R$ 9 milhões no sábado (9)

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 09:11

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48 Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta (7) o concurso 2898 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 3.775.323,78. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor acumulado pode chegar a R$ 9 milhões no sorteio de sábado (9). Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48.



Houve 20 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 61.349,01. Também foram 1.483 apostas que tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.363,78. O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta