Médicos removem haltere de academia do ânus de homem em Manaus

Um artigo publicado no início deste mês na revista científica International Journal of Surgery Case Reports revelou um cirurgia inusitada feita em um paciente de Manaus.
Segundo o artigo científico, o homem, de 54 anos, procurou o hospital se queixando de dor abdominal, náuseas, vômitos e dificuldade de evacuação. Após exames de raio-x da região abdominal, os médicos foram surpreendidos com a presença de um haltere típico de exercícios, pesando 2 kg, preso no reto do paciente.
Depois da constatação do objeto dentro do paciente, o homem foi encaminhado ao centro cirúrgico. Após o procedimento, o paciente ficou internado durante três dias e depois foi liberado.
Ainda segundo o artigo científico, casos parecidos com o paciente de Manaus são predominantes do sexo masculino, nas idades entre 20 e 40 anos, em situações envolvendo práticas sexuais.