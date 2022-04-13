Médicos removem haltere de academia do ânus de homem em Manaus

Médicos encontraram haltere de cerca de 2 quilos preso no ânus de homem Crédito: Reprodução/International Journal of Surgery Case Reports

Um artigo publicado no início deste mês na revista científica International Journal of Surgery Case Reports revelou um cirurgia inusitada feita em um paciente de Manaus.

Segundo o artigo científico, o homem, de 54 anos, procurou o hospital se queixando de dor abdominal, náuseas, vômitos e dificuldade de evacuação. Após exames de raio-x da região abdominal, os médicos foram surpreendidos com a presença de um haltere típico de exercícios, pesando 2 kg, preso no reto do paciente.

Depois da constatação do objeto dentro do paciente, o homem foi encaminhado ao centro cirúrgico. Após o procedimento, o paciente ficou internado durante três dias e depois foi liberado.