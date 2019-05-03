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Educação

MEC publica regras para oferta do Fies no segundo semestre de 2019

Para as mantenedoras de instituições de ensino superior que quiserem concorrer no processo seletivo, o prazo para a assinatura do termo de participação será no período de 9 a 17 de maio

Publicado em 

03 mai 2019 às 12:42

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 12:42

Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União (DOU) as regras para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) referente ao segundo semestre de 2019.
De acordo com a portaria, os agentes financeiros interessados em participar do programa devem se manifestar no endereço eletrônico https://fiesoferta.mec.gov.br/ nos dias 6 e 7 de maio. Para as mantenedoras de instituições de ensino superior que quiserem concorrer no processo seletivo, o prazo para a assinatura do termo de participação será no período de 9 a 17 de maio.

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