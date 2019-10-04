Home
>
Brasil
>
MEC estuda punição para aluno que tiver nota baixa no ENADE

MEC estuda punição para aluno que tiver nota baixa no ENADE

A participação no exame é obrigatória, sob pena do atraso na colação de grau. O desempenho, contudo, ainda não traz vantagens ou desvantagens para o aluno

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 19:52

 - Atualizado há 6 anos

Abraham Weintraub, ministro da Educação Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Estadão - O Ministério da Educação (MEC) quer criar mecanismos para que seja possível punir o aluno que tem um desempenho muito abaixo da média no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). A proposta foi apresentada nesta sexta-feira (04) pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub e publicada pelo jornal Estadão.

Recomendado para você

Políticos e influenciadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro reclamaram da postura dos EUA por retirada de sanções a ministro do STF

‘Nunca será Reagan’: bolsonaristas atacam Trump após fim da Magnitsky a Moraes

Veja como reduzir o uso de telas, fortalecer vínculos familiares e incentivar a leitura durante o recesso

5 dicas para equilibrar lazer e bons hábitos nas férias escolares

Decisão do ministro Flávio Dino, do STF, determinou busca e apreensão e quebra de sigilo sobre Mariângela Fialek

Assessora é suspeita de direcionar emendas sob ordens direta de Lira

Enade: veja o desempenho das faculdades do Espírito Santo

“O aluno faz a prova como se não houvesse amanhã”, disse, ao comentar os resultados do Enade para os cursos de bacharelado das áreas de Ciência Sociais, Ciências Humanas e os tecnólogos de Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design. Ele atribuiu parte do baixo desempenho à falta de incentivo dos alunos para a realização das provas. “Uma pessoa que faz a prova e acerta 10% das questões não deveria se formar”, afirmou.

A participação no exame é obrigatória, sob pena do atraso na colação de grau. O desempenho, contudo, não traz atualmente vantagens ou desvantagens para o aluno. Diante desse cenário, avalia, parte dos alunos acabam entregando a prova em branco. Ele observou que resultados abaixo do porcentual de acerto com resposta aleatórias. A ideia é também criar mecanismos positivos. E esse seria o primeiro passo da estratégia.

Enade: cresce o número de cursos com nota máxima no Espírito Santo

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Alexandre Lopes, afirmou que a ideia é incluir, no próximo edital, uma regra que permita a divulgação da faixa de nota do estudante que participou do exame. Isso seria feito, por exemplo, para aqueles que tivessem um nível de acerto entre 60% e 80% e na outra faixa, para aqueles que tivessem um acerto acima de 80%. Tal mecanismo, na avaliação de Weintraub, poderia ser usado como incentivo, sobretudo no momento em que o estudante for procurar uma colocação no mercado de trabalho.

“Nada será feito a fórceps”, disse Weintraub, ao apresentar as propostas. A ideia é que mudanças nas regras de avaliação sejam discutidas com especialistas.

Parte delas, de acordo com Lopes, poderão ter aplicação imediata. Outras, necessitarão de portaria ou de mudança na lei. Lopes afirmou que a ideia é apresentar um conjunto de sugestões para melhorar as avaliações preparadas pelo Inep até o fim deste ano.

> Ufes tem três cursos com nota máxima no Enade. Veja quais são

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais