Home
>
Brasil
>
MEC divulga resultados preliminares do Censo Escolar 2019

MEC divulga resultados preliminares do Censo Escolar 2019

As matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e divulgação das avaliações realizadas pelo Inep

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 15:24

 - Atualizado há 6 anos

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro Crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil

Agência Brasil - O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira (02) os resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica 2019. Os resultados podem ser conferidos no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Agora, os responsáveis pelas escolas públicas têm até 31 de outubro para conferir, complementar e, se for necessário, corrigir as informações publicadas.

Recomendado para você

Políticos e influenciadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro reclamaram da postura dos EUA por retirada de sanções a ministro do STF

‘Nunca será Reagan’: bolsonaristas atacam Trump após fim da Magnitsky a Moraes

Veja como reduzir o uso de telas, fortalecer vínculos familiares e incentivar a leitura durante o recesso

5 dicas para equilibrar lazer e bons hábitos nas férias escolares

Decisão do ministro Flávio Dino, do STF, determinou busca e apreensão e quebra de sigilo sobre Mariângela Fialek

Assessora é suspeita de direcionar emendas sob ordens direta de Lira

Após a retificação, caso necessária, não será mais possível alterar os dados informados na Matrícula Inicial do Censo Escolar 2019, de acordo com o MEC. A divulgação dos resultados finais do Censo Escolar, das sinopses estatísticas, com todas as redes de ensino, de forma contextualizada, e com microdados públicos está prevista para o final de janeiro de 2020.

> Ministério da Educação libera R$ 25,5 milhões para Ufes e Ifes

CENSO ESCOLAR

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro nessa área. As matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e divulgação de dados das avaliações realizadas pelo Inep.

O Censo abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional: o ensino regular - educação infantil, ensino fundamental e médio; a educação especial; a Educação de Jovens e Adultos (EJA); e a educação profissional, que abrange cursos técnicos e cursos de formação inicial continuada ou qualificação profissional.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais