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Educação

MEC divulga resultado do Sisu nesta segunda-feira

Estudantes disputam vagas em 68 instituições do país

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 09:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 09:20
Crédito: Divulgação
O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta segunda-feira o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As universidades oferecem 57.271 vagas para o segundo semestre de 2018. Para consultar o resultado, basta acessar o site do programa.
Aqueles que não forem selecionados na primeira chamada devem manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 22 e 27 de junho. A convocação dos candidatos que forem selecionados em lista de espera ocorrerá entre os dias 3 de julho e 21 de agosto.
Nesta edição, 68 instituições de ensino superior estão com vagas abertas, sendo oito públicas estaduais  um centro universitário e sete universidades , uma faculdade pública municipal e 59 federais  dois centros de educação tecnológica, 27 institutos federais e 30 universidades.
O Sisu é o principal meio de acesso ao ensino superior público. Para participar da seleção, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio de 2017 e não ter zerado a redação. Neste ano, o Enem será realizado nos dias 4 e 11 de novembro. Neste ano, o segundo dia de provas, que tem as áreas de Ciências da Natureza e Matemática ganhou meia hora a mais. No total, os estudantes terão cinco horas para resolver as 90 questões dessas áreas. O primeiro dia, que tem as áreas de Ciências Humanas, Redação e Linguagens, continua com cinco horas e meia.

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