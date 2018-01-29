MEC divulga hoje lista dos candidatos aprovados na 1ª chamada do Sisu

Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Reprodução

A divulgação é feita na página do programa na internet. O Ministério da Educação divulgou hoje (29) a lista dos candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018.

No total, são oferecidas 239.716 vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. O período de matrícula dos aprovados começa amanhã (30) e vai até 7 de fevereiro.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC), utilizado por instituições públicas de educação superior na oferta de vagas a estudantes, com base nas notas obtidas no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).