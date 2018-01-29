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MEC divulga hoje lista dos candidatos aprovados na 1ª chamada do Sisu

Aão oferecidas 239.716 vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 12:13

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 12:13

Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Reprodução
O Ministério da Educação divulgou hoje (29) a lista dos candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018. A divulgação é feita na página do programa na internet.
No total, são oferecidas 239.716 vagas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. O período de matrícula dos aprovados começa amanhã (30) e vai até 7 de fevereiro.
O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC), utilizado por instituições públicas de educação superior na oferta de vagas a estudantes, com base nas notas obtidas no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).
O MEC também deve divulgar hoje o balanço do número de candidatos inscritos este ano. As inscrições começaram no dia 23 de janeiro e foram encerradas à meia-noite de sexta-feira (26).

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