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Educação

MEC: Brasil atinge 2ª melhor marca de impacto científico em 30 anos

A expectativa é que o índice aumente", diz ministro Weintraub

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 17:57
Brasil atinge 2ª melhor marca de impacto científico em 30 anos Crédito: Tânia Rêgo
O Brasil atingiu no primeiro semestre de 2019 o segundo melhor nível em 30 anos no indicador Web of Science, base de dados administrada pela organização Clarivate Analytics que mede o impacto da pesquisa científica. Em junho, a marca foi de 2019 ficou em 0,89; a maior verificada anteriormente de 0,92 foi em 2016, referente ao ano inteiro. A média mundial é 1.
De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a gestão tem sido feita de forma a priorizar o que realmente funciona na pasta. “A expectativa é que o índice aumente, pois temos políticas voltadas para o que de fato tem impacto científico”, afirma.
A plataforma integra uma série de informações sobre a relevância das pesquisas produzidas, como as citações e a qualidade dos estudos, e permite a comparação entre vários países.
Segundo o site da instituição, o Web of Science “segue um rigoroso processo de avaliação, você pode ter certeza de que apenas as informações mais influentes, relevantes e credíveis serão incluídas, permitindo que você descubra a sua próxima grande ideia mais rapidamente”.

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