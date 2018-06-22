Matrículas pelo Sisu seguem até quinta-feira da próxima semana

Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Reprodução

Começaram nesta quinta-feira, 22, e seguirão por uma semana as matrículas nas instituições de ensino a partir dos resultados Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na etapa referente ao segundo semestre de 2018. Os resultados estão disponíveis para consulta na página do programa desde a segunda-feira, 18.

Quem não tiver sido aprovado em chamada regular, há ainda a possibilidade de manifestar interesse em participar da lista de espera. Nesta edição, segundo dados do Ministério da Educação (MEC), estão sendo ofertadas, ao todo, 57.271 vagas em 68 instituições. A distribuição se dá entre oito instituições públicas estaduais  um centro universitário e sete universidades , uma faculdade pública municipal e 59 instituições públicas federais, com dois centros de educação tecnológica, 27 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 30 universidades.