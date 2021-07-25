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Queda de temperatura

Massa de ar polar chega ao país com possibilidade de neve no Sul

A expectativa é de que, na terça-feira (27), essa massa se desloque por partes do Sudeste; essa condição deve permanecer até o dia 1° de agosto

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 14:21

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 jul 2021 às 14:21
Frio, neve
Massa de ar polar deve provocar novos episódios de neve no Sul brasileiros, segundo instituto de meteorologia Crédito: Pixabay
Uma nova massa de ar frio intensa, de origem polar, se aproxima do Brasil devendo atingir o Sul do país a partir desta segunda-feira (26), com chuva nos três Estados da região. A expectativa é de que, na terça-feira (27), essa massa se desloque por partes do Sudeste e do Mato Grosso do Sul.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta é a terceira massa de origem polar a atuar no país este ano, devendo durar até pelo menos o dia 1º de agosto. Após passar pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ela deverá chegar no sudoeste da região amazônica, onde provavelmente será caracterizada como “episódio de friagem”.
O Inmet informa que, ainda no dia 27, a Região Sul deverá apresentar “declínio acentuado das temperaturas máximas” e, nos dias seguintes (28 e 29), o ar frio deverá avançar pelo oeste do Brasil (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul da Amazônia Legal) e também sobre São Paulo, atingindo, nos dias 29 e 30, o restante do Sudeste e as demais áreas do Centro-Oeste.

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“Muito provavelmente, teremos um outro episódio de frio intenso (similar ou mais forte do que o evento do final de junho)”, informa o Inmet.

TEMPERATURAS NEGATIVAS

As mínimas previstas são de - 6ºC e - 8°C em uma ampla área da Região Sul na manhã do dia 30. Há também indicativo de temperaturas menores do que - 8°C nas áreas de maior altitude do Sul. O Inmet não descarta uma nova ocorrência de neve nas serras Catarinense e Gaúcha, entre os dias 29 e 30.
“Caso essas previsões, persistam, muito possivelmente, haverá formação de ampla geada (de intensidade forte) em praticamente toda a Região Sul, sul do Mato Grosso do Sul e sudeste de São Paulo. No entanto, para as demais áreas do Centro-Oeste e Sudeste (principalmente Serra da Mantiqueira, divisa entre São Paulo e Minas Gerais), ainda haverá condições de nebulosidade persistente e/ou chuva fraca que inibiriam a formação de geada”, complementa, em nota, o Inmet.
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