Marun defende impeachment de Barroso

Carlos Marun, ministro da Secretaria de Governo da Presidência Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (13), ao lado do ministro da Justiça, Torquato Jardim, o ministro Carlos Marun, da Secretaria de Governo, defendeu o impeachment do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), por suas decisões sobre a quebra de sigilo bancário do presidente Michel Temer e sobre o decreto de indulto de Natal.

"O governo não está pensando nisso, mas eu estou. Nós estamos diante de um sucessivo desrespeito à Constituição em sucessivas decisões do ministro Barroso. Nesta última ele consegue desrespeitar os três poderes. Desrespeita o Legislativo, o Executivo e o próprio Judiciário, a partir do momento que toma uma decisão que deveria ser tomada por quórum qualificado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal" afirmou o ministro.

Marun chegou a afirmar que deixaria o cargo de ministro de estado e voltaria ao cargo de deputado federal para apresentar a representação contra o ministro Barroso: