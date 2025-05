Veja vídeo

Marina abandona sessão após senador dizer que ministra não merecia respeito

Senador Plínio Valério (PSDB-AM), que já havia dito ter vontade de enforcar a ministra em março, se recusou a pedir desculpas durante reunião da Comissão de Infraestrutura

Publicado em 27 de maio de 2025 às 15:46

BRASÍLIA - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou a Comissão de Infraestrutura do Senado nesta terça-feira (27) depois que o líder do PSDB, senador Plínio Valério (AM), afirmou querer separar a mulher da ministra porque a primeira merecia respeito e a segunda, não. >

"Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E, ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com uma mulher. Eu estou falando com a ministra. Porque a mulher merece respeito, a ministra, não. Por isso que eu quero separar", disse Plínio ao cumprimentar Marina.>

Plínio já havia ofendido a ministra em março, quando disse ter vontade de enforcá-la. "Imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos sem enforcá-la?", afirmou o senador sobre a participação de Marina em audiência na CPI das ONGs.>

Na ocasião, Marina rebateu: "Com a vida dos outros não se brinca. Quem brinca com a vida dos outros ou faz ameaça aos outros de brincadeira e rindo, só os psicopatas são capazes de fazer isso.">

>

Senador Plínio Valério já havia ofendido a ministra em março, quando disse ter vontade de enforcá-la Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

Em resposta ao senador nesta terça (27), Marina afirmou que Plínio estava falando com as duas, lembrou que ele havia dito querer enforcá-la e cobrou um pedido de desculpas para continuar na sessão. Plínio se recusou.>

"Como eu fui convidada como ministra, ou ele me pede desculpas ou eu vou me retirar. Eu fui convidada como ministra. Se, como ministra, ele não me respeita, vou me retirar. O senhor me peça desculpas e eu permaneço", disse Marina.>

Provocações e embates

A sessão foi marcada por provocações, interrupções e embates. Em outro momento tenso, o presidente da comissão, senador Marcos Rogério (PL-RO), afirmou que a ministra deveria se pôr no lugar dela — provocando protestos da senadora Eliziane Gama (PSD-MA).>

"Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Mas eu não vou me vitimizar, não", disse Rogério durante um embate entre a ministra e o líder do PSD, Omar Aziz (AM).>

"Eu tenho educação, sim. O que o senhor gostaria é que eu fosse uma mulher submissa. Eu não sou. Eu vou falar", reagiu Marina.>

Marina Silva e Marcos Rogério discutem durante sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

Durante a discussão com Plínio, Rogério pediu respeito de "parte a parte" e disse que a ministra estava "provocando novamente". Depois, acrescentou que a ministra será convocada pela comissão na próxima sessão.>

Uma das principais discussões foi travada entre Marina e Aziz sobre a BR 319, rodovia federal que liga Porto Velho (RO) a Manaus (AM) e enfrenta, há anos, dificuldades de licenciamento ambiental para ser novamente pavimentada.>

Aziz disse que Marina não era "mais ética" do que ninguém que estava na sala. O senador também afirmou que o presidente Lula (PT) se comprometeu a asfaltar a BR 319 e que a população tinha o direito de usar a rodovia para passear, se quisesse.>

Marina disse que é usada de bode expiatório no tema e que ficou 15 anos fora do governo (entre 2008 a 2023). A ministra do Meio Ambiente argumentou ainda que a BR poderia ter sido asfaltada no governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL).>

Margem Equatorial

Marina foi convidada pela comissão para explicar a criação de uma unidade de conservação marinha no litoral norte do país, conhecido como Margem Equatorial, onde a Petrobras reivindica a prospecção e posterior exploração de petróleo.>

A ministra disse que a discussão em torno da criação da unidade de conservação se arrasta desde 2005 e não foi proposta para inviabilizar o empreendimento.>

"[A unidade de conservação] não incide sobre os blocos de petróleo. E não foi inventado agora para inviabilizar a margem equatorial. Isso é um processo que vem desde 2005", disse Marina, mostrando um histórico do debate aos senadores.>

Marina também afirmou que o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) tem "queimado todas as sobrancelhas" com a prospecção de petróleo na Foz do Amazonas.>

"Vocês notem que vai ter o leilão, já está estabelecido, de cerca de 47 [áreas exploratórias]. O que está lá é para prospecção, não é ainda exploração. Prospecção, como todo mundo diz, para verificar se tem petróleo, a qualidade do petróleo", disse.>

"Mas é algo tão complexo, em torno de 5 mil metros de profundidade, que o Ibama tem queimado todas as sobrancelhas porque essa é frente nova em uma região muito delicada", completou a ministra.>

A autorização de órgãos ambientais para exploração de petróleo na Foz do Amazonas divide o governo Lula e é alvo de pressão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).>

No último dia 19, o Ibama informou que a estrutura de resgate à fauna construída pela empresa em Oiapoque (AP) foi aprovada —liberando, assim, a realização de um teste da perfuração.>

Chamado de avaliação prévia operacional, esse teste é a última etapa antes da análise final sobre a licença para o poço exploratório, que vem sendo alvo de embate no governo entre Marina e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.>

Marina tem sido duramente criticada por parte do Senado desde o começo do governo. No começo de abril, senadores levaram as cobranças sobre a ministra diretamente ao presidente Lula (PT), durante um jantar em Brasília.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta