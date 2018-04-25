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Investigação

Marielle: perícia encontra novos fragmentos de projéteis em carro

O material recolhido será comparado a balas de calibre 9mm encontrados na cena do crime

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 22:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 22:54
Marielle e Anderson foram mortos a tiros dentro de um carro no bairro do Estácio, na região central do Rio, por volta das 21h30 do dia 14 de março Crédito: Divulgação
O carro onde estavam a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, na noite do dia 14 de março, quando foram assassinados, passou por nova perícia nesta terça-feira (24). De acordo com informações do "RJTV", da TV Globo, peritos encontraram novos fragmentos de projéteis no veículo. O material recolhido pela Polícia Civil será comparado a balas de calibre 9mm encontrados na cena do crime para saber se pertencem a esses projéteis ou se é oriundo de tiros de outro calibre.
O veículo foi levado da Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, para o Instituto Carlos Éboli, no Centro, nesta manhã. Ainda de acordo com o "RJTV", parte do carro teve que ser desmontada para que os novos fragmentos fossem encontrados. Uma primeira análise foi feita no local do crime, há 41 dias.
> Caso Marielle: a técnica que trouxe pista importante sobre o caso
Nos próximos dias, a Divisão de Homicídios realizará uma reconstituição do assassinato. A informação foi dada pelo secretário de Segurança, general Richard Nunes, durante desfile cívico realizado no último sábado, na Avenida Primeiro de Março, em homenagem a Tiradentes, padroeiro das forças militares. A reprodução simulada será no início de maio.
Marielle e Anderson foram mortos a tiros dentro de um carro no bairro do Estácio, na região central do Rio, por volta das 21h30 do dia 14 de março. De acordo com a polícia, criminosos em um carro emparelharam ao lado do veículo onde estava a vereadora e dispararam. Marielle foi atingida com pelo menos quatro tiros na cabeça. Anderson foi atingido nas costas por três balas. Os criminosos fugiram sem levar nada.

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