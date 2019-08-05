Home
Marcos Pontes indica militar como diretor interino do Inpe

O ex-diretor Ricardo Galvão foi exonerado na última sexta (2)

Agência Folha Press

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 22:17

 - Atualizado há 6 anos

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, nomeou, na tarde desta segunda (5), Darcton Policarpo Damião como diretor interino do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O ex-diretor Ricardo Galvão foi exonerado na última sexta (2).

O anúncio de Pontes foi feito por meio de postagem em redes sociais. 

> Cientistas do Brasil e do exterior reagem à demissão

À esquerda, o novo diretor interino do Inpe, Darcton Policarpo Damião, anunciado pelo ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) nesta segunda (5) Miguel O ministério da Ciência e Tecnologia afirma que a escolha do próximo diretor não tem data prevista e que haverá comitê de busca com lista tríplice, como é o costume na escolha de uma nova direção no instituto.

> Governadores da Amazônia Legal defendem dados de desmate do Inpe

Damião se formou pela Academia da Força Aérea em Ciências Aeronáuticas, e tem mestrado em sensoriamento remoto pelo Inpe, segundo consta em seu currículos Lattes. Também fez doutorado em desenvolvimento sustentável pela UnB (Universidade de Brasília), e cursos de especialização no MIT (Universidade de Michigan) e na Universidade da Pensilvânia.

