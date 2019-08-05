Marcos Pontes indica militar como diretor interino do Inpe

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 22:17
- Atualizado há 6 anos
Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, nomeou, na tarde desta segunda (5), Darcton Policarpo Damião como diretor interino do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O ex-diretor Ricardo Galvão foi exonerado na última sexta (2).
O anúncio de Pontes foi feito por meio de postagem em redes sociais.
À esquerda, o novo diretor interino do Inpe, Darcton Policarpo Damião, anunciado pelo ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) nesta segunda (5) Miguel O ministério da Ciência e Tecnologia afirma que a escolha do próximo diretor não tem data prevista e que haverá comitê de busca com lista tríplice, como é o costume na escolha de uma nova direção no instituto.
Damião se formou pela Academia da Força Aérea em Ciências Aeronáuticas, e tem mestrado em sensoriamento remoto pelo Inpe, segundo consta em seu currículos Lattes. Também fez doutorado em desenvolvimento sustentável pela UnB (Universidade de Brasília), e cursos de especialização no MIT (Universidade de Michigan) e na Universidade da Pensilvânia.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o