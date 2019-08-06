Marcos Pontes indica militar como diretor interino do Inpe

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O anúncio de Pontes foi feito por meio de postagem em redes sociais.

À esquerda, o novo diretor interino do Inpe, Darcton Policarpo Damião, anunciado pelo ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) nesta segunda (5) Miguel O ministério da Ciência e Tecnologia afirma que a escolha do próximo diretor não tem data prevista e que haverá comitê de busca com lista tríplice, como é o costume na escolha de uma nova direção no instituto.