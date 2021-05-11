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Crime no Paraná

Manvailer é condenado a 31 anos pela morte de Tatiane Spitzner

Luis Felipe Manvailer também foi condenado pelo crime de fraude processual. Tatiane foi encontrada morta após queda da varanda do apartamento onde morava, em Guarapuava (PR), em 2018

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 08:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 mai 2021 às 08:03
Luis Felipe Manvailer é condenado a 31 anos de prisão por matar Tatiane Spitzner
Luis Felipe Manvailer é condenado a 31 anos de prisão por matar Tatiane Spitzner Crédito: Reprodução: Facebook e RPC
O professor de Biologia Luis Felipe Manvailer foi condenado pela morte da mulher, a advogada Tatiane Spitzner, em julho de 2018, em Guarapuava, Paraná. Ele vai cumprir pena por fraude processual, feminicídio e ainda terá de pagar multa de R$ 100 mil por danos morais para a família da vítima. Ele, que não poderá recorrer da pena em liberdade, foi acusado de asfixiar a mulher e jogá-la do 4º andar do prédio onde moravam.
A pena é de 31 anos, 9 meses e 18 dias. O julgamento, conduzido pelo magistrado André Scussiatto, durou sete dias. Manvailer continuará detido no Presídio Industrial de Guarapuava, onde já está preso há dois anos e nove meses.
Durante seu depoimento no domingo, 9, Manvailer chegou a pedir desculpas à família de Tatiane pelas agressões, comprovadas por meio de câmeras de segurança, mas negou assassinato.
Antes da decisão, o júri chegou a ser adiado por duas vezes, mas nessa terceira tentativa - que definiu a condenação - foram ouvidas 14 testemunhas e dois assistentes técnicos.

O CRIME

O caso aconteceu em julho de 2018, em Guarapuava, na região central do Paraná. Tatiane foi encontrada morta após uma queda da varanda do apartamento onde morava com Manvailer. Laudo atestou asfixia mecânica como causa da morte da Tatiane.

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