Mais um estudante ferido em Suzano tem alta hospitalar

Alunos soltam balões durante homenagem às vítimas do tiroteio na escola Raul Brasil em Suzano, no dia da reabertura da escola. Crédito: Reuters/Ueslei Marcelino/Direitos reservados

Um dos estudantes feridos no atentado ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, teve alta nesta quarta-feira (20) do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, localizado na cidade de Mogi das Cruzes.

Dois alunos feridos continuam internados na enfermaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-USP), ambos estáveis.

No último dia 13, dois ex-alunos da escola, de 17 e 25 anos, entraram no colégio armados, fizeram um ataque que resultou na morte de oito pessoas, sendo cinco estudantes, duas funcionárias e um empresário. Além dessas, os atiradores também morreram na ação.