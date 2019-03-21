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Suzano

Mais um estudante ferido em Suzano tem alta hospitalar

Dois jovens continuam internados em São Paulo

Publicado em 20 de Março de 2019 às 21:30

Publicado em 

20 mar 2019 às 21:30
Alunos soltam balões durante homenagem às vítimas do tiroteio na escola Raul Brasil em Suzano, no dia da reabertura da escola. Crédito: Reuters/Ueslei Marcelino/Direitos reservados
Um dos estudantes feridos no atentado ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, teve alta nesta quarta-feira (20) do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, localizado na cidade de Mogi das Cruzes.
Dois alunos feridos continuam internados na enfermaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-USP), ambos estáveis.
> Jovem apreendido foi um dos mentores de ataque em Suzano
No último dia 13, dois ex-alunos da escola, de 17 e 25 anos, entraram no colégio armados, fizeram um ataque que resultou na morte de oito pessoas, sendo cinco estudantes, duas funcionárias e um empresário. Além dessas, os atiradores também morreram na ação.
> Retorno a escola em Suzano tem terapia em grupo
A escola foi reaberta aos alunos, mas as aulas não foram retomadas. Na manhã de hoje foi celebrado um culto ecumênico no pátio do colégio em homenagem às vítimas do atentado.

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