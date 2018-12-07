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Saúde

Mais Médicos abre inscrições para profissionais formados no exterior

Candidatos terão entre os dias 11 e 14 de dezembro para enviar documentação ao ministério e estarem aptos para validação da inscrição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 18:47

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 18:47

Até esta quinta-feira (06), o Mais Médicos havia registrado 35.716 inscrições, preenchendo 98,6% das 8.517 vagas disponibilizadas, ou seja, 8.402 profissionais alocados Crédito: Pixabay
O Ministério da Saúde decidiu abrir as inscrições do Programa Mais Médicos aos profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior. Os candidatos terão entre os dias 11 e 14 de dezembro para enviar documentação ao ministério e estarem aptos para validação da inscrição.
De acordo com o Ministério da Saúde, são necessários 17 documentos para validar a inscrição, entre eles, o reconhecimento da instituição de ensino pela representação do país onde os profissionais obtiveram a formação.
Até esta quinta-feira (06), o Mais Médicos havia registrado 35.716 inscrições, preenchendo 98,6% das 8.517 vagas disponibilizadas, ou seja, 8.402 profissionais alocados. Desse total, 3.949 médicos já se apresentaram aos municípios selecionados. Os profissionais têm até o dia 14 deste mês para apresentação nos municípios.
> Inscrições para o Programa Mais Médicos terminam hoje

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