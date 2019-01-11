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Saúde

Mais Médicos: 1.462 profissionais não se apresentaram aos municípios

A próxima chamada do programa está prevista para ocorrer nos dias 23 e 24

Publicado em 

11 jan 2019 às 19:32

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 19:32

Programa Mais Médicos Crédito: Pexels
O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (11) um balanço que informa que 1.462 profissionais com registro no Brasil e inscritos na segunda chamada do Programa Mais Médicos não se apresentaram nas localidades escolhidas. De acordo com a pasta, 1.087 profissionais se apresentaram aos municípios no prazo definido – entre 7 e 10 de janeiro.
> Brasileiros no Mais Médicos têm até esta quinta para se apresentar
A próxima chamada do programa está prevista para ocorrer nos dias 23 e 24, quando brasileiros graduados no exterior terão a chance de selecionar municípios de alocação pelo site do programa. Nos dias 30 e 31 de janeiro, médicos estrangeiros poderão acessar o sistema e optar por localidades com vagas em aberto.

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