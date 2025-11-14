Home
Mais de 100 alunos passam mal após almoço em restaurante universitário na Bahia

Em um grupo de Whatsapp, os alunos trocaram informações sobre o mal-estar coletivo após o almoço no restaurante da Universidade Federal do Vale do São Francisco

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:57

A Univasf (Universidade Federal do Vale do São Francisco), na Bahia, investiga a suspeita de intoxicação alimentar de 142 estudantes após almoço servido no restaurante universitário do campus de Juazeiro, na região norte do estado, na terça-feira (11).

A análise é feita pela Coordenação Geral dos Restaurantes Universitário e equipe técnica de nutrição após relatos de estudantes e professores sobre um surto de mal-estar e infecção gastrointestinal no campus.

Univasf investiga suspeita de intoxicação de ao menos 142 pessoas
Univasf investiga suspeita de intoxicação de ao menos 142 pessoas Crédito: Divulgação/Univasf

Em um grupo de Whatsapp, os alunos trocaram informações sobre o mal-estar coletivo após o almoço no restaurante universitário. Eles organizaram uma lista com nomes e sintomas e entregaram à Coordenação dos Restaurantes.

"Gostaríamos de reafirmar a seriedade com que este fato está sendo tratado, dada a gravidade e o potencial impacto na saúde de nossa comunidade", diz nota da coordenação.

A universidade acionou a equipe de nutrição, responsável pelo contrato com o restaurante terceirizado, para iniciar a apuração.

O restaurante terá de apresentar um laudo preliminar com a análise das amostras das refeições e relatório sobre o ocorrido e providências adotadas.

"Reforçamos que a responsabilidade pela segurança e qualidade dos alimentos é da empresa contratada, e todas as medidas cabíveis para garantir o cumprimento do contrato e a segurança alimentar serão aplicadas", completa o comunicado da Univasf.

O caso também foi encaminhado para a Vigilância Sanitária de Juazeiro.

