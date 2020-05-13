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Coronavírus

Mais da metade dos municípios do país já tem casos de Covid-19

Para o Ministério da Saúde, os números reais podem ser maiores, já que nem todos os pacientes com sintomas são submetidos a testes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 08:17

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 08:17

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
Dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça-feira (12) apontam que 2.865 municípios do país, o equivalente a 51,4% do total, já tiveram casos do novo coronavírus.
Destes, 1.980 municípios já tiveram ao menos entre 2 e 100 casos, 149 entre 101 e 1.000 casos e 22 entre 1.001 e 27.771 - a maioria desses últimos nas regiões metropolitanas.
Outras 714 cidades brasileiras tiveram até o momento ao menos um caso cada uma.
O ministério tem frisado, porém, que números reais podem ser maiores, já que nem todos os pacientes com sintomas são submetidos a testes e é alto o número de casos ainda em investigação no país.

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Para o secretário substituto de vigilância em saúde, Eduardo Macário, os dados atuais mostram que, ao mesmo tempo em que há ainda uma concentração maior de casos nas capitais e regiões metropolitanas, e epidemia já caminha para uma interiorização.
"Mas é importante enfatizar que há diferenças regionais. O Brasil é quase um continente, e isso tem que ser levado em consideração", disse.
Segundo ele, o país tem registrado um aumento maior na curva de casos nas últimas semanas.

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Nesta terça (12), o Brasil registrou novo recorde de mortes, com 881 novas confirmadas nas últimas 24 horas. Com isso, o total já chega a 12.400.
O Brasil também já registra 177.589 casos confirmados da doença.
Atualmente, 995 municípios brasileiros, ou 17,9% do total, já registram ao menos uma morte pelo novo coronavírus.
Deste total, 499 tiveram ao menos um óbito confirmado, 384 tiveram entre 2 a 10 mortes, 90 entre 11 e 50 e outros 22 entre 51 e 2.283 óbitos.

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