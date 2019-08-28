Saúde

Mais da metade dos jovens não foi vacinada contra o sarampo em SP

A campanha que iniciou no dia 10 de junho deste ano permanece aberta na cidade até este sábado, 31 de agosto

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 21:46 - Atualizado há 6 anos

O estado de São Paulo registrou 2.457 casos confirmados de sarampo até o momento Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Apenas três dias antes do término da campanha de vacinação contra sarampo na cidade de São Paulo, 58,6% dos jovens entre 15 e 29 anos ainda não foram vacinados. A faixa etária está entre as mais vulneráveis à doença e, por isso, é um dos públicos alvo da campanha, junto com bebês de 6 a 11 meses.

A campanha que iniciou no dia 10 de junho deste ano permanece aberta na cidade até este sábado, 31 de agosto. Ao todo, foram aplicadas 1.257.976 doses durante o período.

Neste ano, o estado de São Paulo registrou 2.457 casos confirmados de sarampo até o momento, dos quais 66,6% foram na capital paulista, 1.637 casos.

Segundo a prefeitura, mesmo com o término da campanha, a vacinação de bebês entre 6 a 11 meses será intensificada em CEIs e creches até atingir a meta de 95% de cobertura vacinal. A faixa etária representa cerca de 13% do total de casos registrados no estado e é considerada a mais vulnerável a óbitos. Na capital, 37,1% dos bebês dessa idade ainda não foram vacinados.

Vale ressaltar que a aplicação da "dose zero" não será contabilizada no calendário nacional de vacinação das crianças. Assim, os bebês devem ser vacinados novamente aos 12 e aos 15 meses com a tríplice e a tetra viral, respectivamente. Ações de bloqueio diante da notificação de casos da doença continuam sendo realizadas.

Nesta quarta-feira (28) foi confirmada a primeira morte por sarampo na cidade de São Paulo em 22 anos. Segundo a prefeitura, o munícipe era um homem de 42 anos sem registro de vacinação contra sarampo ou outras vacinas que protegessem de deficiência imunitária. Ele havia passado por uma cirurgia para a retirada do baço, condição clínica que aumentava sua vulnerabilidade à infecções.

O Programa Estadual de Imunização prevê pelo menos duas doses de vacina contra sarampo em crianças e adultos de 1 a 29 anos. Já entre 30 e 59 anos, é preciso ter recebido ao menos uma dose. Pessoas com mais de 60 anos não necessitam ter recebido a vacina pois potencialmente já tiveram contato com o vírus no passado.

