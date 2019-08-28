Home
Mais da metade dos jovens não foi vacinada contra o sarampo em SP

A campanha que iniciou no dia 10 de junho deste ano permanece aberta na cidade até este sábado, 31 de agosto

Agência Folhapress

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 21:46

 - Atualizado há 6 anos

O estado de São Paulo registrou 2.457 casos confirmados de sarampo até o momento Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Apenas três dias antes do término da campanha de vacinação contra sarampo na cidade de São Paulo, 58,6% dos jovens entre 15 e 29 anos ainda não foram vacinados. A faixa etária está entre as mais vulneráveis à doença e, por isso, é um dos públicos alvo da campanha, junto com bebês de 6 a 11 meses.

A campanha que iniciou no dia 10 de junho deste ano permanece aberta na cidade até este sábado, 31 de agosto. Ao todo, foram aplicadas 1.257.976 doses durante o período.

Neste ano, o estado de São Paulo registrou 2.457 casos confirmados de sarampo até o momento, dos quais 66,6% foram na capital paulista, 1.637 casos.

Segundo a prefeitura, mesmo com o término da campanha, a vacinação de bebês entre 6 a 11 meses será intensificada em CEIs e creches até atingir a meta de 95% de cobertura vacinal. A faixa etária representa cerca de 13% do total de casos registrados no estado e é considerada a mais vulnerável a óbitos. Na capital, 37,1% dos bebês dessa idade ainda não foram vacinados.

Vale ressaltar que a aplicação da "dose zero" não será contabilizada no calendário nacional de vacinação das crianças. Assim, os bebês devem ser vacinados novamente aos 12 e aos 15 meses com a tríplice e a tetra viral, respectivamente. Ações de bloqueio diante da notificação de casos da doença continuam sendo realizadas.

Nesta quarta-feira (28) foi confirmada a primeira morte por sarampo na cidade de São Paulo em 22 anos. Segundo a prefeitura, o munícipe era um homem de 42 anos sem registro de vacinação contra sarampo ou outras vacinas que protegessem de deficiência imunitária. Ele havia passado por uma cirurgia para a retirada do baço, condição clínica que aumentava sua vulnerabilidade à infecções.

O Programa Estadual de Imunização prevê pelo menos duas doses de vacina contra sarampo em crianças e adultos de 1 a 29 anos. Já entre 30 e 59 anos, é preciso ter recebido ao menos uma dose. Pessoas com mais de 60 anos não necessitam ter recebido a vacina pois potencialmente já tiveram contato com o vírus no passado.

