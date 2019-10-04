Anvisa

Mais 57 agrotóxicos são liberados no Brasil

Em 2019 foram registrados 382 pesticidas; no ano passado foram 450

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 08:09 - Atualizado há 6 anos

Uso de agrotóxico no campo Crédito: Divulgação

AGÊNCIA FOLHAPRESS - O número de agrotóxicos liberados no Brasil em 2019 passou para 382, segundo lista divulgada nesta quinta (3) pelo Ministério da Agricultura, 57 a mais do que na última atualização da relação, em setembro, e com cerca de 46 ingredientes que ainda não haviam aparecido na lista neste ano.

A Anvisa, uma das responsáveis pelo registro, afirma que está de fato acelerando os processos de liberação, visando esvaziar a fila de agrotóxicos e modernizar os pesticidas.

Em entrevista para a reportagem, o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), William Dib, afirmou que havia um represamento no licenciamento de agrotóxicos que não permitia estudar e retirar alguns deles do mercado, deixando a agricultura sem alternativas.

"Vivíamos num cinismo. Você usa um agrotóxico extremamente perigoso porque o novo que é mais evoluído está na fila há oito anos. Aí eu tiro da fila e vocês gritam. É o seguinte: agora conseguimos encontrar um equilíbrio. Temos os registros em dia e agora vamos estudar os mais críticos e sua retirada", disse Dib.

Reportagem recente da Folha de S.Paulo mostrou que cerca de 30% dos agrotóxicos liberados no Brasil não têm registro ou foram banidos da União Europeia.

Uma parte da explicação para isso, segundo especialistas e o próprio Dib, é a diferença de plantações existentes em cada local. Também entram na equação o clima e o nível de toxicidade permitido em cada país.

