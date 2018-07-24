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Fluxo imigratório

Mais 131 venezuelanos deixam Roraima no processo de interiorização

Imigrantes serão levados para São Paulo, Cuiabá, Rio de Janeiro e Brasília

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 21:44
Refugiados venezuelanos são abrigados em instalações provisórias em Boa Vista. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Um grupo de 131 venezuelanos solicitantes de refúgio ou residência no Brasil serão transferidos nesta terça-feira (24) de Boa Vista (RR) para abrigos em outras quatro capitais do país. O embarque deles está previsto para às 8h (horário local), em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).
Cinquenta imigrantes serão recebidos pela organização Aldeias Infantis SOS, de Brasília, enquanto 36 serão abrigados na Casa de Acolhida Papa Francisco, no Rio de Janeiro. Mais 24 irão para o Centro Pastoral do Migrante, em Cuiabá, e a Casa do Migrante Missão Paz, em São Paulo, abriu vaga para 21 venezuelanos.
Segundo a Casa Civil, responsável pela coordenação do processo de interiorização dos venezuelanos, todos eles foram vacinados e submetidos a exames de saúde. Eles também já portam documentos como CPF e carteira de trabalho.
INTERIORIZAÇÃO
A interiorização dos venezuelanos é uma das ações empreendidas para minimizar os impactos do intenso fluxo de migrantes nos municípios da fronteira do Brasil com a Venezuela e melhorar a qualidade de vida dos solicitantes de refúgio.
Desde abril, 690 venezuelanos foram levados para outras cidades, com o apoio da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), da Agência da ONU para as Migrações (OIM), do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).
O governo federal também assumiu com a Acnur, a direção dos abrigos de Roraima que eram administrados pelo governo local. Além disso, abriu cinco novos pontos de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade no estado. Cerca de 4.000 imigrantes ainda estão abrigados na capital Boa Vista.

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