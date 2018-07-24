Mais 131 venezuelanos deixam Roraima no processo de interiorização

Refugiados venezuelanos são abrigados em instalações provisórias em Boa Vista. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um grupo de 131 venezuelanos solicitantes de refúgio ou residência no Brasil serão transferidos nesta terça-feira (24) de Boa Vista (RR) para abrigos em outras quatro capitais do país. O embarque deles está previsto para às 8h (horário local), em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Cinquenta imigrantes serão recebidos pela organização Aldeias Infantis SOS, de Brasília, enquanto 36 serão abrigados na Casa de Acolhida Papa Francisco, no Rio de Janeiro. Mais 24 irão para o Centro Pastoral do Migrante, em Cuiabá, e a Casa do Migrante Missão Paz, em São Paulo, abriu vaga para 21 venezuelanos.

Segundo a Casa Civil, responsável pela coordenação do processo de interiorização dos venezuelanos, todos eles foram vacinados e submetidos a exames de saúde. Eles também já portam documentos como CPF e carteira de trabalho.

INTERIORIZAÇÃO

A interiorização dos venezuelanos é uma das ações empreendidas para minimizar os impactos do intenso fluxo de migrantes nos municípios da fronteira do Brasil com a Venezuela e melhorar a qualidade de vida dos solicitantes de refúgio.

Desde abril, 690 venezuelanos foram levados para outras cidades, com o apoio da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), da Agência da ONU para as Migrações (OIM), do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).