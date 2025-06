Genial/Quaest

Maioria dos brasileiros não quer Lula e Bolsonaro em 2026, diz pesquisa

Para 66% dos entrevistados, Lula não deveria concorrer no próximo pleito; para 65%, Bolsonaro, inelegível, deveria desistir de pré-candidatura

Enquanto 66% dos entrevistados consideram que o petista não deveria tentar a reeleição no próximo pleito, 65% avaliam que Bolsonaro, inelegível até 2030, deveria desistir de sua pré-candidatura e apoiar outro nome na disputa pelo Planalto.>

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 brasileiros em 120 municípios do País entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%.>

Bolsonaro acumula duas penas de inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e não pode concorrer a cargos eletivos até 2030. Mesmo assim, o ex-presidente coloca-se como pré-candidato em 2026. A estratégia de Bolsonaro é aprovada por 26% dos entrevistados. Por outro lado, 65% avaliam que o ex-presidente deveria abrir mão da candidatura e apoiar, desde já, um outro nome para a disputa. São 9% os que não responderam.>

Segundo a pesquisa, 45% dos entrevistados afirmam ter mais medo do retorno de Bolsonaro do que da continuidade de Lula. De outro lado, 40% dizem ter mais medo de mais quatro anos de Lula do que da volta de Bolsonaro ao cargo.>