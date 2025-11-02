Home
Maioria diz que Rio está menos seguro após megaoperação policial, diz pesquisa

Para 87% dos entrevistados, o Rio de Janeiro vive uma situação de guerra, segundo pesquisa da Genial/Quaest

Cristiane Barbieri

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 16:57

A megaoperação policial contra o Comando Vermelho que foi realizada na terça-feira, 28, na zona norte do Rio de Janeiro não trouxe mais segurança à população carioca. Ao contrário. Para 52% dos 1,5 mil entrevistados em todo o Estado, após o ataque que matou 121 pessoas, o Rio está menos seguro, segundo pesquisa da Genial/Quaest. Para 35% das pessoas ouvidas, porém, a cidade está mais segura.

Entre as mulheres, a percepção de aumento da insegurança é maior. Cerca de 60% delas acreditam que o Estado está menos seguro após a operação. Já os homens têm outro sentimento: 45% veem o Rio mais seguro, enquanto 44% acreditam que está menos seguro.

Essa percepção de aumento da insegurança é comum aos entrevistados de todas as faixas etárias e de renda. Também está presente em todos os níveis de escolaridade.

Megaoperação no Rio de Janeiro
Parentes dos 121 mortos em megaoperação no Rio de Janeiro choram, enquanto esperam que corpos sejam recolhidos Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Porém, ela é maior entre a esquerda lulista (82%) e não lulista (87%). Quase 60% (59%) dos que se dizem independentes, têm esse sentimento. Já entre a direita, a proporção se inverte. A direita bolsonarista acha que o Estado está mais seguro (64%), enquanto 62% dos não bolsonaristas têm essa visão.

Essa percepção de menos seguro é levemente maior entre os entrevistados da região Norte/Noroeste e dos Lagos (58%), no Sul Fluminense e na região serrana (55%) e na capital (53%). Em Niterói, São Gonçalo e Maricá é comum a 51% dos entrevistados. A Baixada Fluminense é a única região na qual a percepção de que o Estado ficou menos seguro não atinge metade dos entrevistados, e fica em 48%.

