Maia e Alcolumbre: invasão do Congresso dos EUA é ato de desespero e desprezo às eleições

Manifestantes invadem Capitólio, prédio que abriga o Congresso dos EUA, para impedir que parlamentares declarem a vitória de Joe Biden Crédito: MANUEL BALCE CENETA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), repudiou, em publicação no Twitter, a invasão do Capitólio, que abriga o Congresso dos Estados Unidos. Apoiadores do presidente americano Donald Trump, vandalizaram o prédio e invadiram gabinetes e o plenário. O objetivo era impedir um ato protocolar que confirmaria a vitória de Joe Biden como novo presidente.

"A invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições", escreveu Maia.

A invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Fica cada vez mais claro que o único caminho é a democracia, com diálogo e respeitando a Constituição. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 6, 2021

Devido a episódios de violência e ameaça de bomba, a sessão do Congresso foi suspensa e os congressistas tiveram que evacuar o prédio.

O presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre (DEM), também se manifestou, por meio de nota e nas redes sociais: "As imagens vistas de invasão ao Congresso Nacional americano, na tarde dessa quarta-feira (6), em uma tentativa clara de insurreição e de desprezo ao resultado das eleições por parte de um grupo, são inaceitáveis em qualquer democracia e merecem o repúdio e a desaprovação de todos os líderes com espírito público e responsabilidade".