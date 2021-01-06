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Democracia

Maia e Alcolumbre: invasão do Congresso dos EUA é ato de desespero e desprezo às eleições

Presidentes da Câmara e do Senado no Brasil repudiam ataque feito por apoiadores do presidente americano Donald Trump, que está inconformado com a derrota
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2021 às 19:32

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 19:32

Apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, se reúnem em frente ao Monumento a Washington, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 6 de janeiro de 2021
Manifestantes invadem Capitólio, prédio que abriga o Congresso dos EUA, para impedir que parlamentares declarem a vitória de Joe Biden Crédito: MANUEL BALCE CENETA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), repudiou, em publicação no Twitter, a invasão do Capitólio, que abriga o Congresso dos Estados Unidos. Apoiadores do presidente americano Donald Trump, vandalizaram o prédio e invadiram gabinetes e o plenário. O objetivo era impedir um ato protocolar que confirmaria a vitória de Joe Biden como novo presidente. 
"A invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições", escreveu Maia.
Devido a episódios de violência e ameaça de bomba, a sessão do Congresso foi suspensa e os congressistas tiveram que evacuar o prédio. 
O presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre (DEM), também se manifestou, por meio de nota e nas redes sociais: "As imagens vistas de invasão ao Congresso Nacional americano, na tarde dessa quarta-feira (6), em uma tentativa clara de insurreição e de desprezo ao resultado das eleições por parte de um grupo, são inaceitáveis em qualquer democracia e merecem o repúdio e a desaprovação de todos os líderes com espírito público e responsabilidade".
O presidente Donald Trump, que incentivou os apoiadores, após a invasão, pediu para que seus simpatizantes voltassem para casa "em paz".

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