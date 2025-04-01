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Crime

Mãe, padrasto e outras duas mulheres são presas por venda de bebê em Goiás

Uma das mensagens enviadas pela mulher, segundo a polícia, dizia: "me arruma uma buchuda pra me dar o filho". Mensagens enviadas pela empresária mostram preferência por "menino" e "preto", de acordo com a investigação

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 10:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2025 às 10:56
Conversas comprovam a intenção da compra de uma criança, em Goiás
Conversas comprovam a intenção da compra de uma criança, em Goiás Crédito: Reprodução/PC-GO
Quatro pessoas foram presas nesta segunda-feira (31) suspeitas de vender um recém-nascido em Goiânia após uma denúncia anônima. A mãe da criança está entre os presos. Mãe e padrasto entregaram bebê após pagamento, segundo a polícia. Eles foram presos em flagrante. Policiais afirmaram que a mulher confessou a negociação para trocar a criança por dinheiro. Ela entregou o recém-nascido a uma empresária na tarde do último sábado. O bebê, de 27 dias, foi encontrado com a empresária no bairro João Braz, em Goiânia.
Uma funcionária da empresa também foi presa. Segundo a investigação, ela intermediou as negociações. Uma das mensagens enviadas pela mulher, segundo a polícia, dizia: "me arruma uma buchuda pra me dar o filho". Mensagens enviadas pela empresária mostram preferência por "menino" e "preto", de acordo com a investigação.
Em outro print, revelado pela polícia, ela diz que paga R$ 5 mil pela entrega da criança. Não está claro, no entanto, se esse era o valor total negociado. Suspeitos foram indiciados por tráfico de pessoas. A pena é de, no mínimo, quatro anos de prisão e multa. Bebê foi levado pelo Conselho Tutelar. Ele está em abrigo provisório. A reportagem entrou em contato com o órgão para saber mais sobre o que acontecerá com a criança, mas ainda não teve retorno.

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