Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mãe faz desabafo após madrasta alisar cabelo de enteada
Viralizou

Mãe faz desabafo após madrasta alisar cabelo de enteada

A mãe fez um desabafo no Facebook e a publicação teve mais de 362 mil curtidas e 111.025 compartilhamentos nesta terça-feira (2)

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 20:05
A atitude da madrasta gerou revolta nos internautas, que resolveram comentar o caso na internet Crédito: Reprodução | Facebook
Uma menina de apenas 8 anos, identificada como Bella, esbanjava estilo em sua conta do Instagram, mostrando fotos com seus cachos para mais de 80 mil seguidores. Porém, a mãe da menina, Fernanda Taysa, usou as redes sociais para fazer um desabafo, dizendo que a filha teve seu cabelo alisado com produtos químicos pela madrasta sem a sua autorização. A publicação com o desabafo da mãe teve mais de 362 mil curtidas e 111.025 compartilhamentos nesta terça-feira (2).
Segundo o relato da mãe na rede social, a menina foi para a casa do pai na sexta-feira (29) já com os cabelos lavados e penteados. No domingo (1) o pai da criança ligou para a mãe dizendo que a madrasta havia alisado o cabelo da menina e cortado "só as pontinhas".
De acordo com Fernanda, na verdade, a madrasta cortou mais da metade do cabelo de Bella e ainda o alisou com produtos químicos. A mãe desabafou indignada que ainda teve que escutar do pai que "cabelo cresce".
"Cabelo cresce, porém é direito dela se sentir bem com sua identidade, suas raízes, sua história. Isso não pode ser violado por vaidade nenhuma, a menos que a mesma queira e isso eu tenho a convicção que ela não quis", informou a mãe. "Quem acompanha os trabalhos da Bella e a acompanha nas redes sociais sabe que ela desde pequenininha é uma criança empoderada e hoje nem dormi direito, pois ela já chegou aqui em casa com uma baixa autoestima", concluiu.
Fernanda ainda contou que o pai de Bella havia adorado o cabelo liso. Porém, a mãe mostrou fotos da menina chorando por conta da mudança indesejada. A atitude da madrasta gerou revolta nos internautas, que resolveram comentar o post.
A menina teve o cabelo alisado com produtos químicos pela madrasta Crédito: Reprodução | Facebook
"Olha eu irá a delegacia dar queixa dessa mulher", escreveu uma internauta.
"Que crueldade... falta do que fazer... Por que ela não cortou os dela? Invejosa sem noção. Um cabelo tão lindo fazer isso com uma criança e muito maldade gente!", comentou outra pessoa.
"Poxa, lamento o que aconteceu com sua filhinha. Por agora o que você pode fazer é tentar que isso não afete em grandes proporções. Sei como é ruim, estou em transição há 9 meses, mas logo o cabelinho dela voltará a ser lindo e natural novamente", escreveu uma seguidora.
VEJA O POST

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados