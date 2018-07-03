Mãe faz desabafo após madrasta alisar cabelo de enteada

A atitude da madrasta gerou revolta nos internautas, que resolveram comentar o caso na internet Crédito: Reprodução | Facebook

Uma menina de apenas 8 anos, identificada como Bella, esbanjava estilo em sua conta do Instagram, mostrando fotos com seus cachos para mais de 80 mil seguidores. Porém, a mãe da menina, Fernanda Taysa, usou as redes sociais para fazer um desabafo, dizendo que a filha teve seu cabelo alisado com produtos químicos pela madrasta sem a sua autorização. A publicação com o desabafo da mãe teve mais de 362 mil curtidas e 111.025 compartilhamentos nesta terça-feira (2).

Segundo o relato da mãe na rede social, a menina foi para a casa do pai na sexta-feira (29) já com os cabelos lavados e penteados. No domingo (1) o pai da criança ligou para a mãe dizendo que a madrasta havia alisado o cabelo da menina e cortado "só as pontinhas".

De acordo com Fernanda, na verdade, a madrasta cortou mais da metade do cabelo de Bella e ainda o alisou com produtos químicos. A mãe desabafou indignada que ainda teve que escutar do pai que "cabelo cresce".

"Cabelo cresce, porém é direito dela se sentir bem com sua identidade, suas raízes, sua história. Isso não pode ser violado por vaidade nenhuma, a menos que a mesma queira e isso eu tenho a convicção que ela não quis", informou a mãe. "Quem acompanha os trabalhos da Bella e a acompanha nas redes sociais sabe que ela desde pequenininha é uma criança empoderada e hoje nem dormi direito, pois ela já chegou aqui em casa com uma baixa autoestima", concluiu.

Fernanda ainda contou que o pai de Bella havia adorado o cabelo liso. Porém, a mãe mostrou fotos da menina chorando por conta da mudança indesejada. A atitude da madrasta gerou revolta nos internautas, que resolveram comentar o post.

A menina teve o cabelo alisado com produtos químicos pela madrasta Crédito: Reprodução | Facebook

"Olha eu irá a delegacia dar queixa dessa mulher", escreveu uma internauta.

"Que crueldade... falta do que fazer... Por que ela não cortou os dela? Invejosa sem noção. Um cabelo tão lindo fazer isso com uma criança e muito maldade gente!", comentou outra pessoa.

"Poxa, lamento o que aconteceu com sua filhinha. Por agora o que você pode fazer é tentar que isso não afete em grandes proporções. Sei como é ruim, estou em transição há 9 meses, mas logo o cabelinho dela voltará a ser lindo e natural novamente", escreveu uma seguidora.