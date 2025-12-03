Home
Mãe e filha de 6 anos morrem após baterem carro contra caminhão no RS

O carro que a servidora pública Rosane Rocznieski dirigia bateu de frente com um caminhão; ela teria invadido a pista contrária, por onde vinha o outro veículo

3 de dezembro de 2025

Carro em que Rosane Rocznieski e Emmanueli estavam teria invadido a contramão
Carro em que Rosane Rocznieski e Emmanueli estavam teria invadido a contramão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 46 anos e sua filha de seis anos morreram em um acidente na rodovia ERS-155 (RS) na última terça-feira (2). O carro que a servidora pública Rosane Rocznieski dirigia bateu de frente com um caminhão. Ela ia sentido Ijuí a Santo Augusto quando o acidente ocorreu, por volta das 10h30 no trecho do km 41, informou o Comando Rodoviário da Brigada Militar.





Rosane teria invadido a pista contrária, por onde vinha o outro veículo. O caminhão-trator levava ainda um semi-reboque e era conduzido por um homem de 35 anos, que saiu ileso da batida. A filha da servidora, Emanueli, estava no banco de trás do automóvel. De acordo com os militares, as duas morreram ainda no local. Ainda não se sabe o que fez Rosane perder o controle do veículo. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e aguarda retorno.

A Prefeitura de Nova Ramada lamentou as mortes. "Em reconhecimento à sua trajetória e em respeito à memória das vítimas, o município decreta luto oficial e presta toda solidariedade aos que sofrem esta irreparável perda", escreveu a direção em nota ontem. O velório das vítimas ocorre hoje. A funerária São Vicente informou que as duas serão sepultadas no Cemitério do Pinhal na cidade.

