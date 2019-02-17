Mãe do piloto de helicóptero de Boechat morre três dias após o filho

Filha do piloto Ronaldo Quattrucci relatou morte da avó em postagem no Instagram Crédito: Instagram: @amaandamartinez

Ricardo Boechat, A mãe do piloto Ronaldo Quattrucci, que morreu em um acidente de helicóptero - o mesmo que matou o jornalistamorreu três dias após o filho, nesta quinta-feira (14). A informação foi divulgada pela filha do piloto, Amanda Martinez, por meio de uma publicação no Instagram.

Segundo a postagem, Philomena lutava contra um câncer terminal. "Quando meu pai estava sofrendo com sua doença terminal, a vida nos surpreende e Deus o levou três dias antes dela. Você não a viu ir e ela não chegou a saber da sua partida e agora continuam juntos em outro plano. Oro por vocês e sei que irão guiar e cuidar de nós que ficamos".

Amanda também destacou a união e o amor entre o pai e a avó. "Agora vocês estão juntos olhando por nós aí de cima! Vocês eram inseparáveis e tinham um amor incondicional um pelo outro!", escreveu.

ACIDENTE

que transportava Boechat, sofreu uma pane mecânica antes de cair na Rodovia Anhanguera, em São Paulo. A queda aconteceu na última segunda-feira (11). O helicóptero pilotado por Ronaldo Quattrucci,, sofreu uma pane mecânica antes de cair na Rodovia Anhanguera, em São Paulo. A queda aconteceu na última segunda-feira (11).

"Houve uma pane mecânica. Quer dizer, não há de se falar que o cara ia por um remold lá no motor ou sei lá onde, montar na aeronave e subir", afirmou ao Estado o delegado Luiz Roberto Hellmeister, responsável pelo inquérito na Polícia Civil. Os investigadores aguardam laudos para confirmar as circunstâncias do acidente.