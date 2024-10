Eleições 2024

Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos vereadores

Além da defesa de pautas ligadas a crianças, Ana Carolina Oliveira (Podemos) cita ações para proteção de mulheres e vulneráveis; Leniel Borel (PP) também é defensor dos direitos dos adolescentes

3 min de leitura min de leitura

SÃO PAULO - Ana Carolina Oliveira (Podemos), mãe de Isabella Nardoni, e Leniel Borel (PP), pai de Henry Borel, foram eleitos vereadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente, no domingo de eleições (6). A morte dos seus filhos em episódios criminosos chocou o País em 2008 e 2021. Ambos destacam a importância da luta pelo direito infantil.

Ana foi a segunda candidata mais votada para o cargo na capital paulista. Ela obteve 129.292 dos votos. Ao longo da campanha eleitoral, ela destacou ações contra a violência infantil e a favor das crianças, mulheres e vulneráveis.

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, e Leniel Borel, pai de Henry Borel, foram eleitos vereadores. (Divulgação)

Emocionada, agradeceu o voto de confiança dos eleitores e destacou o legado deixado pela filha. "Quero deixar aqui a minha gratidão pelo legado que a minha filha deixou no mundo e por hoje poder fazer de tudo que me aconteceu um propósito, uma missão. Conto com você para que mais vidas sejam ajudadas, para que as nossas crianças sejam protegidas, assim como mulheres, adolescentes e vulneráveis", disse a mãe de Isabella, por meio das redes sociais.

Em 2008, Isabella morreu, quando tinha apenas cinco anos. Segundo a acusação, ela foi jogada da janela do 6º andar do prédio na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, onde moravam o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá.

Ana Carolina Oliveira com a filha Isabella Nardoni, que morreu em 2008, aos 5 anos. (Acervo de Família)

Condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha, Nardoni teve concedida a progressão para o regime aberto, depois de ficar preso por 16 anos. Desde maio deste ano, cumpre o restante de sua pena em liberdade.

Já o pai de Henry Borel foi eleito no domingo (6) como vereador no Rio de Janeiro com 34.359 votos, que o tornaram o 8º candidato mais votado na disputa da cidade, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após perder o filho em 2021, o engenheiro se tornou defensor dos direitos das crianças e adolescentes. A morte do menino inspirou uma lei que leva seu nome e que prevê o aumento da pena para crimes cometidos contra menores de idade.

"Transformei minha dor em força para proteger milhões de crianças contra a violência. Juntos vamos garantir um futuro mais seguro e justo para nossas crianças", defendeu ao longo da campanha eleitoral, que também abordou temas voltados para adolescentes.

"Alegra muito o meu coração saber que tem muito mais trabalho daqui pra frente em prol das nossas crianças e adolescentes", disse ainda.

Henry Borel morreu aos 4 anos, na Barra da Tijuca, em 2021. (Acervo de família)

Henry morreu aos quatro anos, no dia 8 de março de 2021, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. As investigações apontaram o então vereador Doutor Jairinho e a mãe do menino, Monique Medeiros, como autores do crime.

Este vídeo pode te interessar

O ex-parlamentar e Monique foram acusados de homicídio qualificado, com emprego de crueldade e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Eles aguardam pela escolha da data do julgamento popular pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). Em depoimentos, ambos negaram inocência.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta