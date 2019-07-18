Mãe de blogueira que se matou diz que filha a avisou que cometeria o suicídio

Alinne Araújo Crédito: Reprodução

Elisabete, mãe da jovem blogueira Alinne Araújo, 24, que se matou ao se jogar de um prédio após ser abandonada pelo noivo e se casar com ela mesma, revelou no Encontro com Fátima Bernardes que a filha contou a ela que se mataria. Porém, ela não acreditou que a menina pudesse tomar a atitude extrema.

"Ela falou comigo que iria fazer isso, só que eu não levei fé, não acreditei. Ela dizia: 'Você está sabendo, mãe, meu mundo acabou."

De acordo com ela, a menina se tratava desde a adolescência contra a depressão. Alinne usava as redes sociais para tentar ajudar outras pessoas que sofriam do mesmo transtorno que ela. Antes das publicações seu perfil tinha 26 mil seguidores. Agora, após a morte, passou de 400 mil.

"Ela queria muito ajudar as pessoas. Mesmo tendo os problemas, ela só quis ajudar. Ela dizia que era a missão dela", comentou Elizabete, a mãe da jovem, em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes.

Por mais que tenha sido avisada, Elisabete revela que ficou prestando atenção na filha o tempo todo depois do casamento. Mas ela efetuou o ato quando a mãe pegou no sono. "Quando ela aceitou casar com ela mesma, eu sabia que o resultado viria depois. Tanto que nem fui trabalhar, fiquei de olho nela depois do casamento. Eu deitada de um lado e ela do outro. Tomei remédio para descansar, porque estava duas noites sem dormir. Ela esperou o momento que eu cochilei, foi para o quarto e se jogou da janela", revelou.

ENTENDA O CASO

A blogueira Alinne Araújo, 24, se matou na última segunda (15) no dia seguinte que resolveu se casar sozinha. Ela havia marcado o casamento com o noivo, mas ele terminou tudo com ela na tarde do dia anterior via WhatsApp.

No dia da cerimônia, Alinne se casou, fez a festa junto com seus familiares e jogou o buquê. Também teve banda na festa. Porém, no dia seguinte ela se atirou do nono andar de um prédio.

No Instagram, Alinne chegou a publicar um texto falando sobre a decisão de subir sozinha ao altar. Ela sofria de depressão.