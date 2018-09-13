Mãe agradece a policiais por prisão de filha que vendia joias falsas

Idosa informou que sabia das atividades ilegais e afirmou 'não aguentar mais a presença da filha em casa' Crédito: Agência O Globo / Agência O Globo

Mariana Souza Mora agradeceu aos policiais pela prisão da filha em Niterói, na manhã desta quinta-feira (13). Moradora de um condomínio de luxo em Itaipu, a moça de 30 anos vendia joias falsas por meio das redes sociais. A mãe de. Moradora de um condomínio de luxo em Itaipu, a moça de 30 anos vendia joias falsas por meio das redes sociais.

Não identificada, a mãe de Mariana agradeceu aos policiais no momento em que sua filha foi detida. De acordo com o delegado titular que acompanhou a ação, a idosa informou que sabia das atividades ilegais praticadas pela moça e afirmou "não aguentar mais a presença da filha em casa", com quem tinha uma relação conturbada. A senhora contou a polícia que, inclusive, sofria maus tratos cometidos pela filha, que nunca trabalhou.

Na casa, moravam Mariana, sua mãe, seu padrasto e uma outra pessoa. No depoimento à polícia, houve contradições por parte da falsificadora. Ora ela dizia que trazia as pedras da Índia, ora que fazia as compras em Dubai, no Oriente Médio, para onde viajava frequentemente, segundo as investigações.

De acordo com a polícia, Mariana atuava há pouco mais de um ano como falsificadora de joias. Ela vendia os itens como se fossem produzidos pela loja H.Stern, que descobriu o esquema e denunciou a falsificadora. Apesar dos valores arrecadados com as vendas, era o padrasto de Mariana que mantinha a casa e arcava com as despesas da residência.