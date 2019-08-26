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Meio ambiente

Macron não descarta solicitar status internacional à Amazônia

A fala do presidente francês é uma clara alusão à Jair Bolsonaro (PSL), que o acusou de ter uma "mentalidade colonialista" por exigir uma ação internacional a respeito da região

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 15:47
O presidente francês, Emmanuel Macron Crédito: Reprodução/Instagram
O G-7, grupo de países mais ricos do mundo, prometeu nesta segunda-feira (26), liberar em caráter de urgência US$ 20 milhões, o equivalente a R$ 83 milhões, para enviar aviões-tanque para combater os incêndios na Amazônia. O presidente da França, Emmanuel Macron, questionou a conveniência de conferir um status internacional à floresta caso os líderes da região tomem decisões prejudiciais ao planeta.
A fala de Macron é uma clara alusão ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PSL), que o acusou de ter uma "mentalidade colonialista" por exigir uma ação internacional a respeito da região.
Associações e organizações não governamentais (ONGs) levantaram a questão de definir um status internacional para a Amazônia.
> Macron: Debater estatuto internacional da Amazônia é questão que se impõe
"Este não é o quadro da iniciativa que estamos tomando, mas é uma questão real que se impõe se um Estado soberano tomar medidas concretas que obviamente se opõem ao interesse de todo o planeta", disse Mácron. "As conversas entre (Sebastián) Piñera (presidente do Chile) e Bolsonaro não vão nessa direção, acho que ele está ciente desse assunto. Em qualquer caso, quero viver com essa esperança."
Segundo o presidente francês, esse status "é um caminho que permanece aberto e continuará a florescer nos próximos meses e anos". "A questão é tal no plano climático que não podemos dizer 'Este é um problema só meu'. É o mesmo para aqueles que têm espaços glaciais em seu território ou que impactam o mundo inteiro."
Ele garantiu, no entanto, que construiu a iniciativa que será proposta às Nações Unidas "para respeitar a soberania de cada país".
> MP vai investigar queimadas criminosas na Amazônia, diz Dodge

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