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Injúria racial

Mackenzie volta a expulsar aluno que falou em morte de 'negraiada'

Desligamento de estudante estava suspenso desde janeiro por decisão judicial

Publicado em 

25 mai 2019 às 21:05

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 21:05

Universidade Mackenzie, em São Paulo Crédito: Reprodução/Site Mackenzie
Após realizar novo processo disciplinar, a Universidade Presbiteriana Mackenzie expulsou o estudante Pedro Bellintani Baleotti, que apareceu em vídeos falando em morte à 'negraiada', na época das eleições de 2018.
Em dezembro, a instituição já havia desligado o aluno, que cursava direito, após o parecer de uma comissão sindicante. Baleotti, então, entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal contra o ato do reitor.
> Mackenzie expulsa aluno que falou em morte de 'negraiada' nas eleições
Em janeiro, a juíza federal Sílvia Figueiredo Marques suspendeu a expulsão, por considerar que houve irregularidades na composição da comissão.
O Mackenzie pediu que fosse concedida uma liminar para suspender todas as atividades acadêmicas do estudante, até que um processo administrativo disciplinar sobre ele fosse concluído. A juíza, porém, entendeu que não caberia à universidade (parte impetrada) pedir liminar dentro de uma ação apresentada pelo próprio aluno.
> Professor é alvo de ataques racistas após dar entrevista no ES
Segundo a assessoria de imprensa do Mackenzie, a decisão de desligamento do estudante foi publicada em portaria da reitoria em abril, após o término do processo administrativo instaurado na corregedoria da instituição.
O advogado de defesa do aluno, Norman Prochet Neto, não quis comentar a decisão. Mas disse que, durante o período em que esteve reintegrado à universidade, Baleotti chegou a realizar algumas provas.

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