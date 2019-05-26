Mackenzie volta a expulsar aluno que falou em morte de 'negraiada'

Universidade Mackenzie, em São Paulo Crédito: Reprodução/Site Mackenzie

Após realizar novo processo disciplinar, a Universidade Presbiteriana Mackenzie expulsou o estudante Pedro Bellintani Baleotti, que apareceu em vídeos falando em morte à 'negraiada', na época das eleições de 2018.

Em dezembro, a instituição já havia desligado o aluno, que cursava direito, após o parecer de uma comissão sindicante. Baleotti, então, entrou com um mandado de segurança na Justiça Federal contra o ato do reitor.

Em janeiro, a juíza federal Sílvia Figueiredo Marques suspendeu a expulsão, por considerar que houve irregularidades na composição da comissão.

O Mackenzie pediu que fosse concedida uma liminar para suspender todas as atividades acadêmicas do estudante, até que um processo administrativo disciplinar sobre ele fosse concluído. A juíza, porém, entendeu que não caberia à universidade (parte impetrada) pedir liminar dentro de uma ação apresentada pelo próprio aluno.

Segundo a assessoria de imprensa do Mackenzie, a decisão de desligamento do estudante foi publicada em portaria da reitoria em abril, após o término do processo administrativo instaurado na corregedoria da instituição.