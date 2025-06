Fatalidade

Maçarico no cesto começou fogo em balão em SC, disse piloto à polícia

O balão de turismo caiu na manhã deste sábado (21) em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina. De acordo com os bombeiros, 21 pessoas estavam a bordo

Publicado em 21 de junho de 2025 às 17:24

CURITIBA - Em depoimento à polícia, o piloto do balão, que pegou fogo matando oito pessoas, disse à polícia de Santa Catarina que o incêndio começou no maçarico que estava no cesto da aeronave.>

"Segundo relatos do piloto, que é um dos sobreviventes, iniciou uma chama no interior do cesto e então ele começou a baixar o balão. Quando o balão estava bem próximo ao solo, ele ordenou para que as pessoas pulassem do cesto. Então os passageiros começaram a pular. Algumas não conseguiram pular, o fogo aumentou e o balão acabou caindo", disse o responsável pela Delegacia de Praia Grande, Tiago Luiz Lemos.>

Apesar da desconfiança sobre o motivo do fogo, as causas ainda precisam ser investigadas. "Ele [piloto] não soube dizer se o maçarico ficou aceso ou se houve uma chama espontânea, mas o fogo teria começado no maçarico", disse o investigador.>

O balão de turismo caiu na manhã deste sábado (21) em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina. De acordo com os bombeiros, 21 pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto. Inicialmente, a corporação informou que se tratava de um grupo de 22 pessoas. O balão caiu em uma área de vegetação, distante cerca de 9 quilômetros do centro da cidade. Treze pessoas sobreviveram, incluindo o condutor.>

>

Imagens mostram queda de balão em Santa Catarina Crédito: Reprodução de vídeo

Este é o segundo acidente de balão no Brasil em uma semana. No último domingo (15), uma passageira morreu no interior de São Paulo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o balão pegando fogo e despencando no chão.>

Cinco vítimas do acidente, dois homens e três mulheres, foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora de Fátima com ferimentos leves, e duas já receberam alta médica às 15h.>

"Permanecem em observação, em estado estável e com ferimentos leves, três pacientes: um homem de 29 anos e duas mulheres, de 30 e 39 anos. Todos seguem sendo acompanhados pela equipe médica, com boa evolução clínica", diz a nota do hospital.>

A empresa Sobrevoar, responsável pela operação do balão, afirmou por meio de nota que cumpre com "todas as normas estabelecidas pela Anac, destacando que não tínhamos registros de acidentes anteriores".>

Segundo a empresa, o acidente ocorreu "mesmo com todas as precauções necessárias e com o esforço de nosso piloto, que possui ampla experiência e adotou todos os procedimentos indicados, tentando salvar todos os que estavam a bordo do balão".>

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse que está adotando "providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e da tripulação".>

Em nota, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão ligado à FAB (Força Aérea Brasileira), disse que investigadores do Seripa V (Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), com sede em Canoas (RS), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência em Praia Grande.>

Durante o procedimento, conforme a Aeronáutica, são coletados dados e é feita a verificação inicial dos danos causados ao balão, entre outras informações necessárias à investigação.>

Os voos a bordo de balões de ar quente são uma das atividades turísticas na cidade. Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, fica no limite com o município de Torres, no Rio Grande do Sul. A região tem cânions e é conhecida pela prática do balonismo, geralmente no início da manhã.>

Segundo a prefeitura, os voos duram em média de 40 a 50 minutos, conforme a condição do tempo na hora do voo. Na manhã deste sábado, o tempo era de céu claro, com poucas nuvens, em Praia Grande, mas havia "muito vento" no local, segundo relato do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.>

Ele afirmou que a Polícia Científica está no local para perícias e que as vítimas já estão sendo ouvidas, na tentativa de apurar responsabilizações.>

Em uma rede social, o presidente Lula (PT) prestou solidariedade às famílias e colocou o governo federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes.>

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), que está em missão oficial na China, divulgou uma nota na qual afirma que "estamos todos consternados com essa tragédia". "As equipes seguem prestando todo o apoio necessário às famílias", afirmou ele.>

Este não é o primeiro acidente com balão na região. Em janeiro de 2023, um deles caiu entre Praia Grande e São João do Sul, também em Santa Catarina, deixando o piloto e um casal de turistas feridos.>

O acidente também causou um incêndio vindo do cilindro de propano do veículo, contido pelos bombeiros.>

Em abril do mesmo ano, um balão saiu de Praia Grande e caiu com nove pessoas em Morrinhos do Sul (RS), na divisa entre os dois estados.>

Dois passageiros sofreram fraturas, entre eles uma mulher de 37 anos com politraumatismos, incluindo na coluna lombar e no tórax. Todos foram socorridos no local e não houve mortos.>

No último dia 15, um balão com 35 passageiros caiu na área rural de Capela do Alto (130 km de SP) após decolar em Iperó, no interior de São Paulo. Uma mulher que estava entre os passageiros foi socorrida em estado grave, não resistiu e morreu. Outras dez pessoas foram atendidas com ferimentos leves.>

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, havia 33 passageiros a bordo do balão, além do condutor e de um ajudante. O motivo do acidente ainda será esclarecido, segundo a corporação.>

De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Balonismo, Johnny Silva, os documentos do piloto estavam vencidos. "Era um balão clandestino", disse.>

Os mortos no acidente

Leandro Luzzi



Leane Elizabeth Herrmann



Leise Herrmann Parizotto



Everaldo da Rocha



Janaina Moreira Soares da Rocha



Fabio Luiz Izycki



Juliane Jacinta Sawicki



Andrei Gabriel de Melo >

Sobreviventes

Elvis de Bem Crescêncio (piloto)

Leciane Herrmann Parizotto



Thayse Elaine Broedbeck Batista



Marcel Cunha Batista



Claudia Abreu



Rodrigo de Abreu



Victor Hugo Mondini Correa



Laís Campos Paes



Tassiane Francine Alvarenga



Sabrina Patrício de Souza



Fernando da Silva Veronezi



Leonardo Soares Rocha



Luana da Rocha

>

