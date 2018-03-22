Luz acaba na entrevista de ministro sobre apagão

A vida não parece estar fácil para o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Na manhã desta quinta-feira (22), quando explicava a jornalistas após palestrar num evento no Rio que a energia nas regiões Norte e Nordeste já tinha sido normalizada na noite de quarta-feira, teve que enfrentar diversos piques de luz. A energia do centro de eventos onde estava, no bairro Cidade Nova, chegou a cair por alguns segundos, retornando logo em seguida.
A coincidência chamou a atenção dos presentes ao evento, e provocou risos entre os repórteres que cobriam o seminário. O ministro, no entanto, não fez comentários sobre o incidente e demonstrou indiferença.
Coelho Filho classificou o apagão como de magnitude bastante elevada ao justificar a falha ter desabastecido alguns estados por até 5 horas:
"Mas soube de regiões do Norte em que o problema foi restabelecido em uma hora, uma hora e meia".
Ao todo, 12 estados do Norte e do Nordeste ficaram sem luz nesta quarta-feira. O maior período de falta de luz ocorreu na Bahia, estado que teve problemas no abastecimento por quase cinco horas (das 16h10 às 21h). O problema também demorou a ser solucionado no Ceará, que ficou três horas e quarenta e cinco minutos sem luz (das 17h15 às 21h), segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).