Luz acaba na entrevista de ministro sobre apagão

O ministro, no entanto, não fez comentários sobre o incidente e demonstrou indiferença Crédito: Divulgação

A vida não parece estar fácil para o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Na manhã desta quinta-feira (22), quando explicava a jornalistas após palestrar num evento no Rio que a energia nas regiões Norte e Nordeste já tinha sido normalizada na noite de quarta-feira, teve que enfrentar diversos piques de luz. A energia do centro de eventos onde estava, no bairro Cidade Nova, chegou a cair por alguns segundos, retornando logo em seguida.

A coincidência chamou a atenção dos presentes ao evento, e provocou risos entre os repórteres que cobriam o seminário. O ministro, no entanto, não fez comentários sobre o incidente e demonstrou indiferença.

Coelho Filho classificou o apagão como de magnitude bastante elevada ao justificar a falha ter desabastecido alguns estados por até 5 horas:

"Mas soube de regiões do Norte em que o problema foi restabelecido em uma hora, uma hora e meia".