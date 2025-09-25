Home
Luta de MMA entre vereadores entra na mira do Ministério Público no Amapá

Ministério Público apontou "conduta incompatível com a dignidade da função pública e o decoro parlamentar"

JORGE ABREU

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma competição de MMA (artes marciais mistas) mobilizou o interior do Amapá no último fim de semana por uma razão além do "card principal". Entre os combates mais esperados da noite, enfrentaram-se os vereadores Jairison Ataíde Vales (MDB), o Conjaki, de Porto Grande, e Samuel Santos Paiva (PSDB), o Dentinho, de Ferreira Gomes.

A luta ocorreu no sábado (20), no GFC Fight Night, em Porto Grande, a cerca de 115 quilômetros de Macapá. O vereador Conjaki, de 38 anos, dominou os três rounds e venceu o adversário Dentinho, de 35, que desistiu ao ser encurralado diversas vezes e levar socos na cabeça.

Na véspera do evento, na sexta (19), o Ministério Público do Amapá recomendou que os vereadores não lutassem, apontando "conduta incompatível com a dignidade da função pública e o decoro parlamentar", além de "banalização da violência como método de expressão política".

Vereadores Jairison Ataíde Vales (MDB), o Conjaki, de Porto Grande, e Samuel Santos Paiva (PSDB), o Dentinho, de Ferreira Gomes Crédito: GFC Fight Night/ Divulgação

Segundo o MP, o descumprimento da recomendação deve resultar em procedimento preparatório de inquérito civil. Para o órgão, o combate macula a imagem do Poder Legislativo e incentiva a violência política, diante do cenário de polarização nacional.

A organização do GFC Fight Night disse à reportagem que recebeu a recomendação do Ministério Público com surpresa e negou o recebimento de dinheiro público para a realização do evento: "Os dois [vereadores] são atletas, eles treinaram e lutaram como os demais".

Conjaki disse, em nota, que sua participação no combate se deu dentro de um contexto esportivo. Afirmou ser praticante, entusiasta e incentivador da modalidade há anos. Declarou, ainda, que não foi notificado oficialmente nem recebeu remuneração do evento.

"O meu objetivo foi única e exclusivamente apoiar o esporte e incentivar os jovens tanto do município de Porto Grande quanto de Ferreira Gomes a se envolver em atividades saudáveis, que promovam a integração entre comunidades", disse.

Dentinho reforçou que o embate foi amigável e de caráter esportivo. "Minha participação junto ao vereador Conjaki, que é meu amigo, foi totalmente gratuita e com objetivo único de entretenimento aos munícipes e apreciadores desse tipo de evento", acrescentou.

