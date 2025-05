Indisposição

Lula tem mal-estar, cancela compromissos e passa por exames em hospital

De acordo com boletim do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, presidente teve crise de labirintite, mas já está em repouso no Palácio do Alvorada

Publicado em 26 de maio de 2025 às 20:02

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) sofreu uma crise de labirintite nesta segunda-feira (26) e teve de passar por exames no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, mas já está em repouso no Palácio da Alvorada. A informação foi confirmada em boletim médico divulgado pela instituição.>

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, nesta segunda-feira, 26 de maio, quadro de vertigem, com diagnóstico de labirintite. Realizou exames de imagem e de sangue no hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, todos dentro da normalidade", diz a nota.>

Segundo o hospital, ele "já se encontra no Palácio da Alvorada, onde deve permanecer em repouso ao longo do dia". O presidente é acompanhado pelas equipes dos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.>

Lula cancelou reuniões que faria com ministros nesta segunda-feira (26) Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Lula, 79 anos, tinha uma série de agendas na tarde desta segunda (26) no Palácio do Planalto, mas cancelou os compromissos. A Secom (Secretaria de Comunicação Social) da Presidência se manifestou repassando à imprensa o boletim do hospital.>

Entre as reuniões da agenda oficial, estava uma conversa com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil). Ele também tinha reuniões com as ministras Esther Dweck (Gestão) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), separadamente.>

Em fevereiro, o petista viajou a São Paulo para fazer um check-up anual. Naquele momento, a Secom afirmou que era um exame que o petista faz sempre ao final de cada ano, mas devido à cirurgia de emergência na cabeça que teve que fazer em dezembro, optou-se por adiar os exames.>

Nesta semana, estão previstas agendas do presidente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. Ainda não há informações se esses compromissos serão mantidos.>

