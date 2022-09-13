Lula tem 46% e Bolsonaro 31% em nova pesquisa Ipec para presidente

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 46% das intenções de voto e mantém a liderança entre os presidenciáveis, segundo a nova pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira (12). Ele é seguido pelo presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), que tem 31%.
Os dados do atual levantamento — os primeiros após os atos bolsonaristas no 7 de Setembro — apontam estabilidade. O petista oscilou dois pontos para cima em relação ao levantamento anterior, feito na semana passada, enquanto o atual chefe do Executivo manteve o mesmo número.
Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) ocupam as terceira e quarta posição com 7% e 4%, respectivamente. O pedetista aparecia com 8% na mesma pesquisa da semana anterior e a emedebista manteve a mesma pontuação. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D’Avila (Novo) têm 1%.
Brancos e nulos somam 6% e 4% não sabem ou não responderam. Os demais candidatos não atingiram 1%.
CONFIRA OS NÚMEROS DA PESQUISA ESTIMULADA
- Lula (PT): 46% (44% na pesquisa anterior, em 5 de setembro)
- Jair Bolsonaro (PL): 31% (31% na pesquisa anterior)
- Ciro Gomes (PDT): 7% (8% na pesquisa anterior)
- Simone Tebet (MDB): 4% (4% na pesquisa anterior)
- Felipe d’Avila (Novo): 1% (1% na pesquisa anterior)
- Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior)
- Vera (PSTU): 0% (0% na pesquisa anterior)
- Constituinte Eymael (DC): 0% (0% na pesquisa anterior)
- Léo Péricles (UP): 0% (0% na pesquisa anterior)
- Padre Kelmon (PTB): 0% (não estava na pesquisa anterior)
- Sofia Manzano (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior)
- Branco/nulo: 6% (6% na pesquisa anterior)
- Não sabe/não respondeu: 4% (5% na pesquisa anterior)
Contratada pela TV Globo, a pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 11 de setembro e entrevistou 2.512 eleitores presencialmente em 158 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01390/2022. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%.
LULA LIDERA EM SEGUNDO TURNO
A nova pesquisa Ipec também aponta que o ex-presidente Lula (PT) tem 53% de intenção de votos em um eventual segundo turno, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 36%. Brancos e nulos são 8% e os 3% restantes não sabem ou não responderam.
Lula oscilou um ponto para cima e Bolsonaro se manteve com o mesmo índice em relação à pesquisa anterior, divulgada na semana passada.