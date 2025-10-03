Home
Lula relata problema em avião da FAB: 'Medo de que pegasse fogo'

Presidente disse que precisou trocar de aeronave na quinta-feira, durante deslocamento no Pará: "Só tenho de agradecer a Deus, poderia ter acontecido problema no ar, aconteceu em terra", afirmou

VINICIUS SASSINE

Agência FolhaPress

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 10:24

BELÉM - O presidente Lula (PT) afirmou que um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que seria usado para transportar a comitiva presidencial ao arquipélago do Marajó, no Pará, teve problema no motor e foi necessário desembarcar da aeronave em razão do risco de fogo.

Segundo Lula, houve troca de avião, e a viagem prosseguiu para Marajó, onde o presidente cumpriu agenda de entrega de obras da educação, nesta quinta-feira (2). Ele também participa de entrega de obras da COP30, a conferência do clima da ONU, em Belém, quinta (2) e sexta (3).

"Eu fui à [Igreja] Matriz [em Belém], agradecer a Nossa Senhora de Nazaré, aconteceu um outro problema comigo no avião", disse Lula nesta sexta, em entrevista à TV Liberal, em Belém. "Eu fui pegar um avião para a ilha do Marajó, e teve um problema no motor do avião da FAB."

"Só tenho de agradecer a Deus, poderia ter acontecido problema no ar, aconteceu em terra. Descemos do avião, com medo de que avião pegasse fogo", disse Lula. A ida à igreja ocorreu na noite de quinta, após evento para entrega do Parque Linear da Nova Doca, em bairro nobre de Belém.

