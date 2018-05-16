Lula pede que trechos da delação da JBS não fiquem com Moro

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Instituto Lula | Divulgação

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer evitar que trechos complementares da delação de executivos do grupo J&F, controlador da JBS, fiquem com o juiz Sergio Moro, responsável pelos processo da Operação Lava Jato na primeira instância. Os advogados dele apresentaram uma petição nesta quarta-feira (16) no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo para que fiquem concentradas na Justiça Federal de Brasília as investigações que tratam de supostos repasses da JBS ao PT em contas no exterior. Em troca dos repasses, haveria ajuda em financiamentos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Em depoimentos, os delatores Joesley Batista, dono da empresa, e Ricardo Saud, executivo do grupo, disseram ter ajudado o PT em troca de ajuda no BNDES. Em maio do ano passado, o ministro Edson Fachin, relator do acordo de colaboração, determinou que trechos da delação original sobre o tema fossem encaminhados tanto à Justiça Federal de Curitiba quanto à Justiça Federal de Brasília.

A defesa recorreu, com o objetivo de que tudo ficasse apenas em Brasília. A Segunda Turma do STF concordou. Mas na semana passada a PGR pediu que trechos complementares da delação sobre o mesmo assunto fossem para as duas unidades da Justiça Federal. Ainda não houve decisão de Fachin a respeito.

"Tal pleito, com todo o respeito, a um só tempo: (i) contraria o mandamento promanado por essa Corte Máxima e (ii) incorre na possibilidade de o peticionário (Lula) vir a ser investigado/processado por fatos", argumentaram os advogados Cristiano Zanin Martins. Valeska Teixeira e Luis Henrique Pichini Santos, que defendem Lula.

Depois, acrescentaram: "Não se pode conceber a remessa dos elementos originários à Justiça Federal de Brasília, o que se deu por determinação desse Supremo Tribunal Federal, e o envio de conteúdo complementar, fornecido a fim de supostamente reforçar os primeiros, a um juízo distinto."