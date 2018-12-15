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Publicada no twitter

Lula pede que Dilma tenha 'força para atacar', em carta de aniversário

Ex-presidente, preso em Curitiba, também afirmou estar pronto para enfrentar Moro e sua condenação

Publicado em 15 de Dezembro de 2018 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2018 às 14:54
Lula e Dilma Rousseff Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu à também ex-presidente Dilma Rousseff que tenha forças para "resistir atacando e não se defendendo" em carta pelo seu aniversário. No texto, postado pela própria Dilma em seu perfil no Twitter, Lula afirmou que está preparado para enfrentar o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e sua condenação. Dilma completou ontem, dia 14, 71 anos.
"Querida Dilma, estou te escrevendo para te dar parabéns por mais um aniversário, que você tenha forças para resistir atacando e não se defendendo", destacou Lula, em carta publicada hoje pela própria ex-presidente. Afirmou ainda que não vai trocar a sua "dignidade pela sua liberdade".
Veja a carta na íntegra:
 

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